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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ считает низким риск ослабления устойчивости экономики из-за притока внешнего капитала в ОВГЗ

16:03 01.03.2018 |

Финансы, Экономика

 

Национальный банк Украины (НБУ) считает низким риск ослабления устойчивости экономики из-за притока внешнего капитала в ОВГЗ, сообщил врио главы НБУ Яков Смолий.

"С начала года объем гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов возрос более чем в 2,5 раза - с 5,1 млрд грн до 13,1 млрд грн. Стоит отметить, что потоки краткосрочного капитала могут при определенных условиях быть достаточно волатильными и создавать риски для внешней устойчивости экономики. Однако НБУ оценивает такие риски как низкие", - сказал Я.Смолий на брифинге в четверг.

При этом он перечислил четыре причины, которые дают основания считать низким риск ослабления устойчивости экономики из-за притока иностранного капитала в государственные ценные бумаги.

"Во-первых, объемы притока (средств) нерезидентов являются незначительными относительно объемов ОВГЗ в обращении - только 1,8%. Тем более, что за счет притока капитала НБУ наращивает международные резервы, то есть подушку безопасности на случай возможного оттока капитала. Во-вторых, НБУ придерживается режима обменного плавающего курса, давая курсу укрепиться - в периоды превалирования предложения валюты НБУ дестимулирует именно спекулятивный капитал к инвестированию в Украину, ведь никаких гарантий относительно поддержки благоприятного для "горячего" капитала курса не будет. Это кардинально отличается от ситуации с фиксированным валютным курсом. В-третьих, в настоящее время приток капитала происходит, исключительно, в государственные долговые инструменты. Вместе с тем, большая часть рисков, связанных с притоком краткосрочного долгового капитала, возникает из-за его притока в частный сектор с последующим перегревом потребительского спроса. В-четвертых, приток происходит именно в гривневые долговые инструменты, что минимизирует валютные риски и внешнюю уязвимость экономики", - сказал Я.Смолий.

Как подчеркнул Я.Смолий, центробанк контролирует процесс притока, так называемых, "горячих" денег, которые были вложены нерезидентами в гривневые ОВГЗ в январе-начале февраля.

"Относительно объема, так называемых, "горячих" денег, которые зашли от нерезидентов и были вложены в гривневые ОВГЗ на протяжении января-начала февраля, мы считаем этот показатель является незначительным… И мы контролируем процесс, чтобы не создать определенные риски для увеличения этого капитала", - сказал он.

Как сообщил на брифинге замглавы НБУ Олег Чурий, в настоящее время наметилась тенденция переориентации нерезидентов с краткосрочных на долгосрочные финансовые инструменты.

"Мы считаем, что тот уровень, который на сегодня достигнут - это около $500 млн - не является критичным, он является достаточно незначительным. Большая часть денег, которые зашли, они зашли не только в краткосрочные инструменты, они все-таки зашли в более долгосрочные инструменты, что дает больше стабильности. Кроме того, я хотел бы сказать, что на самом деле сработали некоторые защитные механизмы. Это, во-первых, курс гривни несколько усилился, что сделало вложения в краткосрочные инструменты менее прибыльными. Кроме того, Министерство финансов ввело, так называемые, кэпы – максимальные суммы привлечения краткосрочного капитала сроком три и шесть месяцев по 500 млн грн на первичных аукционах, что также, определенным образом, сдерживает вложения именно краткосрочных средств и больше стимулирует нерезидентов к вложению в более долгосрочные инструменты, и мы на сегодня видим определенные тенденции, то есть переориентацию на более долгосрочные инструменты", - сказал О.Чурий.

В качестве примера он привел выпуск гривневых LPN (loan participation notes) Укрэксимбанка.

"Кстати, выпуск, так называемого, синтетического евробонда Укрэксимбанка в гривне – это также свидетельство того, что есть определенный интерес нерезидентов как раз к долгосрочным инструментам. Укрэксимбанк разместил бонды на сумму $150 млн на три года. Это дает нам больше уверенности в том, что этот "горячий" капитал не будет создавать какие-то колебания (курса гривни - ИФ), когда он будет выходить", - сказал О.Чурий.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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