НБУ рассчитывает завершить работу над открытием доступа к ОВГЗ через Clearstream к концу года

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает завершить переговоры с Clearstream по открытию прямого доступа иностранных инвесторов к облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) к концу текущего года.

"Совместно с Министерством финансов мы ведем работу по созданию так называемого "линка" с международным депозитарием. Мы ожидаем, что этот проект будет завершен в текущем году, что создаст условия для повышения ликвидности рынка, откроет больше возможностей нерезидентам инвестировать в украинские ценные бумаги в нацвалюте", - сказал замглавы центробанка Олег Чурий во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.

Как сообщалось, международная расчетно-клиринговая организация Clearstream и депозитарий Национального банка Украины с начала 2017 года ведут переговоры об установлении между структурами так называемого "линка" - счета глобального депозитария в депозитарии центробанка.

Соответствующая инициатива упростит доступ иностранных инвесторов к украинским гособлигациям: иностранным инвесторам не нужно будет идти в Украину и открывать счет в банке, если у них есть счет в глобальном депозитарии Clearstream. Они смогут покупать украинские ценные бумаги напрямую.

Помимо этого, если кто-либо из нерезидентов будет покупать украинские облигации через Clearstream, далее эти ценные бумаги могут обращаться за границей за иностранную валюту.

В будущем, когда учет государственных ценных бумаг будет передан в Национальный депозитарий Украины (НДУ), необходимо будет, чтобы Clearstream также открыл "линк" НДУ.

