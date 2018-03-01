Портфель ОВГЗ банков Украины сократился на 4,73 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков Украины на 1 марта 2018 года сократился на 4,73 млрд грн (на 1,4%) - до 344,072 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 348,801 млрд грн.

Как сообщил Нацбанк на официальном сайте в четверг, суммарный портфель ОВГЗ уменьшился на 4,035 млрд грн (на 0,5%) до 740,797 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 627,91 млн грн (на 4,8%) – до 13,772 млрд грн, юрлиц – на 42,49 млн грн (на 0,2%) до 26,755 млрд грн, физлиц - на 24,48 млн грн (на 1,3%) до 1,878 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности НБУ остался без изменений.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34 на 01.02 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69 на 28.02 744831.53 354320.11 348801.41 26712.17 1853.87 13143.96 на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87

Данные: НБУ.

Официальный курс НБУ на 1 марта – 26,805516 грн/$1