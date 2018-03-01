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Портфель ОВГЗ банков Украины сократился на 4,73 млрд грн
15:19 01.03.2018 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков Украины на 1 марта 2018 года сократился на 4,73 млрд грн (на 1,4%) - до 344,072 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 348,801 млрд грн.
Как сообщил Нацбанк на официальном сайте в четверг, суммарный портфель ОВГЗ уменьшился на 4,035 млрд грн (на 0,5%) до 740,797 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 627,91 млн грн (на 4,8%) – до 13,772 млрд грн, юрлиц – на 42,49 млн грн (на 0,2%) до 26,755 млрд грн, физлиц - на 24,48 млн грн (на 1,3%) до 1,878 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности НБУ остался без изменений.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 28.02
|744831.53
|354320.11
|348801.41
|26712.17
|1853.87
|13143.96
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 1 марта – 26,805516 грн/$1
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