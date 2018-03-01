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Порошенко одобрил разрешение НБУ создать кредитный реестр
13:18 01.03.2018 |
Президент Петр Порошенко подписал закон, которым разрешил Национальному банку создать кредитный реестр.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.
"Президент подписал закон о создании кредитного реестра Нацбанка и усовершенствовании процессов управления кредитными рисками банков", - сказано в нем.
Создание кредитного реестра и усовершенствование процессов управления кредитными рисками является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.
После принятия документа НБУ создаст централизованный реестр по кредитам, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат.
При этом банки будут обязаны предоставлять информацию в такой реестр и уведомлять клиента о такой передаче, который, в свою очередь, получит право доступа к информации о себе в кредитном реестре и право требовать внесения изменений в нее в случае несогласия с ее содержанием.
В зависимости от объема задолженности заемщика перед банком НБУ должен будет предоставлять банкам информацию из кредитного реестра.
Закон также предусматривает расширение перечня информации, включаемой в кредитную историю и предоставляемой исключительно с согласия заемщика, а также предлагается урегулировать вопрос непрерывности обновления информации по кредитным договорам в случае переуступки права требования по ним.
Как сообщали Українські Новини, 30 августа 2017 года Кабинет Министров одобрил законопроект о создании кредитного реестра всех заемщиков.
Кредитный реестр - это единая база, которая должна обеспечить сбор, хранение, обмен и предоставление информации о кредитных операциях банков и о состоянии выполнения обязательств по ним.
Основная цель создания кредитного реестра на базе НБУ - это систематизация базы заемщиков в целом по системе.
Банки получат доступ к информации о заемщиках, которые уже являются клиентами банка и которые только обратились в банк за получением кредита.
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