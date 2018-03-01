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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.6773 грн
13:08 01.03.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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01.03.2018
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28.02.2018
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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10:00
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10:30
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4
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3.00
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26.6667
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26.8292
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11:00
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28
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15.64
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26.6792
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26.8272
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11:30
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46
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26.72
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26.6758
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26.8229
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12:00
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148
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105.46
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26.6779
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26.8181
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12:30
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234
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139.82
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26.6774
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26.8136
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13:00
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298
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186.26
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26.6773
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26.8081
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14:30
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26.8076
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15:30
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26.8075
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16:00
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26.8055
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16:30
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17:00
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26.8055
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