Финансовые новости
- |
- 01.03.18
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
SEC начала проверку рынка ICO, потребовав информацию о размещениях от множества компаний
10:56 01.03.2018 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала проверку популярного механизма привлечения инвестиций в криптовалюте - ICO (Initial Coin Offering, первичное предложение токенов), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Регулятор направил запросы множеству технологических компаний и консультантов, задействованных в этом секторе, с требованием предоставить информацию о структуре проведенных ICO и условиях предпродаж токенов.
ICO не регулируются правилами, действующими в отношении IPO, и SEC неоднократно предупреждала, что многие из размещений в криптовалюте, возможно, идут вразрез с требованиями для рынка ценных бумаг, призванными защитить инвесторов.
Ранее в этом году глава SEC Джей Клейтон заявил, что штат комиссии находится "в состоянии повышенной боевой готовности", оценивая подходы к ICO, противоречащие духу законодательства США в сфере ценных бумаг.
Предупреждения регуляторов, однако, не смогли сдержать бум на рынке ICO. Согласно данным аналитической компании Token Report, с начала 2018 года объем средств, привлеченных в рамках ICO, уже достиг порядка $1,66 млрд и, как ожидается, превысит уровень прошлого года ($6,5 млрд).
По данным источников, начатая SEC проверка сфокусирована, в частности, на, так называемых, простых соглашениях о продаже будущих токенов (simple agreements for future tokens, SAFT), использованных в некоторых из наиболее заметных ICO.
Эти соглашения дают инвесторам возможность приобрести права на токены до их продажи, а в дальнейшем либо продать их, либо обменять на долю участия в прибыли компании, проводящей ICO.
SEC полагает, что в таких соглашениях речь идет о структуре, аналогичной ценным бумагам, однако обходятся строгие правила, предусмотренные для этого рынка.
Ранее в этом году SAFT использовал популярный мессенджер Telegram, который привлек в ходе ICO $850 млн, продав токены 81 инвестору.
У WSJ нет данных о том, направила ли SEC какие-либо запросы Telegram.
"Сейчас мы видим лишь вершину айсберга, в будущем нас ждет усиление регулятивного давления", - отмечает Дэн Галлахер, служивший в SEC в 2011-2015 гг. В настоящее время Д.Галлахер является членом совета директоров компании Symbiont, занимающегося блокчейн-технологиями.
Шумиха вокруг рынка криптовалют способствовала активизации привлечений инвестиций в криптовалюте многими стартапами в прошлом году. В некоторых случаях ICO не были подкреплены реальными технологиями или продуктами, в других - оказались мошенническими схемами, оставив инвесторов без надежды вернуть вложенные средства.
По данным Массачусетского технологического института (MIT), ICO, в рамках которых было привлечено $270-$317 млн, оказались мошенническими схемами.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Стокгольмский арбитраж обязал Газпром платить за транзит 110 млрд куб. м газа ежегодно - Коболев
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла за основу законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде
|Нафтогаз расценивает отказ Газпрома от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража
|Газпром получил, но вернул предоплату Нафтогаза для оплаты газа за март, поставок не будет
|Как Порошенко собрался победить на выборах популистов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.6773 грн
|В январе прибыль банков составила 1,7 млрд гривен
|Курсы валют по карточным операциям на 1.03.18
|SEC начала проверку рынка ICO, потребовав информацию о размещениях от множества компаний
|НБУ продал 28 февраля банкам депозитные сертификаты на 17 936 млн гривен
|28 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование 49,5 млн гривен
Это интересно
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
|Sony представила флагманские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с дизайном Ambient Flow
|Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9
|Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter