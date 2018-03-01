SEC начала проверку рынка ICO, потребовав информацию о размещениях от множества компаний

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала проверку популярного механизма привлечения инвестиций в криптовалюте - ICO (Initial Coin Offering, первичное предложение токенов), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Регулятор направил запросы множеству технологических компаний и консультантов, задействованных в этом секторе, с требованием предоставить информацию о структуре проведенных ICO и условиях предпродаж токенов.

ICO не регулируются правилами, действующими в отношении IPO, и SEC неоднократно предупреждала, что многие из размещений в криптовалюте, возможно, идут вразрез с требованиями для рынка ценных бумаг, призванными защитить инвесторов.

Ранее в этом году глава SEC Джей Клейтон заявил, что штат комиссии находится "в состоянии повышенной боевой готовности", оценивая подходы к ICO, противоречащие духу законодательства США в сфере ценных бумаг.

Предупреждения регуляторов, однако, не смогли сдержать бум на рынке ICO. Согласно данным аналитической компании Token Report, с начала 2018 года объем средств, привлеченных в рамках ICO, уже достиг порядка $1,66 млрд и, как ожидается, превысит уровень прошлого года ($6,5 млрд).

По данным источников, начатая SEC проверка сфокусирована, в частности, на, так называемых, простых соглашениях о продаже будущих токенов (simple agreements for future tokens, SAFT), использованных в некоторых из наиболее заметных ICO.

Эти соглашения дают инвесторам возможность приобрести права на токены до их продажи, а в дальнейшем либо продать их, либо обменять на долю участия в прибыли компании, проводящей ICO.

SEC полагает, что в таких соглашениях речь идет о структуре, аналогичной ценным бумагам, однако обходятся строгие правила, предусмотренные для этого рынка.

Ранее в этом году SAFT использовал популярный мессенджер Telegram, который привлек в ходе ICO $850 млн, продав токены 81 инвестору.

У WSJ нет данных о том, направила ли SEC какие-либо запросы Telegram.

"Сейчас мы видим лишь вершину айсберга, в будущем нас ждет усиление регулятивного давления", - отмечает Дэн Галлахер, служивший в SEC в 2011-2015 гг. В настоящее время Д.Галлахер является членом совета директоров компании Symbiont, занимающегося блокчейн-технологиями.

Шумиха вокруг рынка криптовалют способствовала активизации привлечений инвестиций в криптовалюте многими стартапами в прошлом году. В некоторых случаях ICO не были подкреплены реальными технологиями или продуктами, в других - оказались мошенническими схемами, оставив инвесторов без надежды вернуть вложенные средства.

По данным Массачусетского технологического института (MIT), ICO, в рамках которых было привлечено $270-$317 млн, оказались мошенническими схемами.