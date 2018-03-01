НБУ продал 28 февраля банкам депозитные сертификаты на 17 936 млн гривен

Национальный банк в среду, 28 февраля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 17 936 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 53 банкам на сумму 17 936 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 27 февраля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 14 463 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В январе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 351,185 млрд гривен, что на 23,3% больше, чем за январь 2017 года.

В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.