28 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $25 млн до $139,6 млн

В среду, 28 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 25 млн долларов по сравнению с 27 февраля до 139,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 34,4 млн долларов по сравнению с 27 февраля до 168,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 9 коп в среду понизился на 10 коп до 26,80 UAH/USD.