Биткоин дешевеет на новостях о начале исследования крипторынка финансовыми властями США

Стоимость биткоина (bitcoin) снижается на торгах в четверг утром на сообщениях о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала исследование криптовалютного рынка, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.07 EET биткоин дешевел на 4,37%, до 10,465 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 5,06%, до 10,386 тысячи долларов, на GDAX - на 5,1%, до 10,377 тысячи.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевела на CoinMarketCap на 2,57%, до 862,14 доллара, Ripple - на 4,3%, до 0,907 доллара, Bitcoin Cash - на 3,15%, до 1,222 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 442,245 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.

В среду SEC опубликовала несколько запросов, адресованных технологическим компаниям и экспертам, занимающимся цифровыми валютами, для получения информации "о структуре продаж и предварительных продаж в рамках публичного размещения токенов (ICO)", сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Ряд опасений относительно криптовалютного рынка и ICO растет, включая тот факт, что сейчас у этой деятельности значительно меньше защиты инвесторов, чем на наших традиционных рынках ценных бумаг и, соответственно, возможности для мошенничества и манипуляций увеличиваются", - приводит телеканал CNBC мнение председателя регулятора Джея Клейтона (Jay Clayton).