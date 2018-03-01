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Евро колеблется к доллару на статистике и попытках оценить планы ЕЦБ
08:59 01.03.2018 |
Курс евро к доллару колеблется в четверг утром около нулевой отметки, в то время как инвесторы отыгрывают статистику инфляции в еврозоне и пытаются оценить то, как она повлияет на монетарную политику Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 EET курс евро к доллару снижался до 1,2192 доллара с 1,2193 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене рос до 106,76 иены со 106,67 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 90,7 пункта.
Как сообщило в среду европейское статистическое агентство Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по предварительной оценке, составила 1,2% против уровня января в 1,3%, что совпало с прогнозами аналитиков. Таким образом, показатель по-прежнему отдален от целевого уровня инфляции регулятора в 2%.
"Рынки оценивают вероятность того, что ЕЦБ повысит процентную ставку уже к концу этого года. Если регулятор вернется к старому сценарию, то есть, продлит программу скупки активов и отложит повышение ставки на 2019 год, это может оказать давление на евро", - цитирует агентство Рейтер старшего стратега SMBC Nikko Securities Макото Нодзи (Makoto Noji).
По итогам последней встречи, которая состоялась 25 января, ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года.
Кроме того, евро испытывает давление из-за политической неопределенности, связанной с предстоящими парламентскими выборами в Италии 4 марта. Победу на выборах прочат правоцентристской коалиции, которая объединяет партии "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии". Однако согласно последним опросам, альянс не сможет набрать большинство в 40% для формирования правительства. Рейтинги правоцентристов колеблются от 34% до 37% голосов.
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