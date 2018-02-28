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Остатки средств на корсчетах банков 28.02.18
16:46 28.02.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|22 февраля
|49634.5
|23 февраля
|48813.3
|26 февраля
|54673.1
|27 февраля
|53762.2
|28 февраля
|55601.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 28 февраля - 26,948185 грн/$1.
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