Финансовые новости
- |
- 28.02.18
- |
- 15:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НКЦБФР намерена разрешить ИСИ инвестировать 30% активов вместо 20% в не допущенные к торгам на бирже ценные бумаги
12:26 28.02.2018 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку намерена разрешить институтам совместного инвестирования (ИСИ) инвестировать 30% активов вместо 20% в ценные бумаги, которые не допущены к торгам на фондовой бирже.
Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.
НКЦБФР на заседании, которое состоялось 27 февраля 2018, одобрила изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы состава и структуры активов институтов совместного инвестирования, в том числе негосударственных пенсионных фондов.
Изменения вносятся в связи с принятием закона относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг (№2210-VIII).
В связи с недостаточным количеством предложения акций на фондовых биржах, диверсифицированным ИСИ предлагается разрешить не 20%, а 30% активов инвестировать в ценные бумаги, не допущенные к торгам на фондовой бирже.
Негосударственным пенсионным фондам разрешено покупать на внебиржевом рынке акции, не допущенные к торгам на фондовой бирже, но разрешается инвестировать в них не более 10% общей стоимости пенсионных активов.
Проект изменений будет опубликован на сайте НКЦБФР для ознакомления с ним и предоставления в течение 30 дней предложений и замечаний.
Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада приняла за основу законопроект о концепции счета номинального держателя.
Ранее Национальный депозитарий сообщал, что украинская экономика может получить инвестиции от зарубежных инвесторов, гривневый эквивалент которых составляет около 100 млрд гривен, в случае принятия законопроекта №6141 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|КС признал неконституционным закон о языковой политике
|Конституционный Суд признал неконституционным налогообложение пенсий
|Три кита Тимошенко. Мир народам, земля крестьянам, кнут и пряник олигархам
|Павел Фельгенгауэр: Самая большая российская группировка за всю Сирийскую войну оказалась мусором
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынки акций Азии упали в среду из-за заявлений Пауэлла и китайского PMI
|Курс доллара растет к евро, снижается к иене 28 февраля на заявлениях главы ФРС
|НКЦБФР намерена разрешить ИСИ инвестировать 30% активов вместо 20% в не допущенные к торгам на бирже ценные бумаги
|Глава JPMorgan назвал собрания акционеров пустой тратой времени
|Совет НБУ одобрил оценку деятельности правления регулятора в 2017
|Курсы валют по карточным операциям на 28.02.18
Это интересно
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
|Sony представила флагманские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с дизайном Ambient Flow
|Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9
|Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter
|Google тестирует технологию, которая позволит достаточно точно определять местоположение абонента, звонящего в службу спасения