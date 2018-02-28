НКЦБФР намерена разрешить ИСИ инвестировать 30% активов вместо 20% в не допущенные к торгам на бирже ценные бумаги

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку намерена разрешить институтам совместного инвестирования (ИСИ) инвестировать 30% активов вместо 20% в ценные бумаги, которые не допущены к торгам на фондовой бирже.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

НКЦБФР на заседании, которое состоялось 27 февраля 2018, одобрила изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы состава и структуры активов институтов совместного инвестирования, в том числе негосударственных пенсионных фондов.

Изменения вносятся в связи с принятием закона относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг (№2210-VIII).

В связи с недостаточным количеством предложения акций на фондовых биржах, диверсифицированным ИСИ предлагается разрешить не 20%, а 30% активов инвестировать в ценные бумаги, не допущенные к торгам на фондовой бирже.

Негосударственным пенсионным фондам разрешено покупать на внебиржевом рынке акции, не допущенные к торгам на фондовой бирже, но разрешается инвестировать в них не более 10% общей стоимости пенсионных активов.

Проект изменений будет опубликован на сайте НКЦБФР для ознакомления с ним и предоставления в течение 30 дней предложений и замечаний.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада приняла за основу законопроект о концепции счета номинального держателя.

Ранее Национальный депозитарий сообщал, что украинская экономика может получить инвестиции от зарубежных инвесторов, гривневый эквивалент которых составляет около 100 млрд гривен, в случае принятия законопроекта №6141 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций".