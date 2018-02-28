На межбанке 27 февраля объем торгов долларом увеличился на $21,5 млн до $164,6 млн

Во вторник, 27 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 21,5 млн долларов по сравнению с 26 февраля до 164,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 37,2 млн долларов по сравнению с 26 февраля до 203,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после повышения в понедельник на 1 коп во вторник уменьшился на 9 коп до 26,90 UAH/USD.