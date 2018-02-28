В конце марта ревальвационную поддержку курсу гривны может оказать продажа валюты аграриями, - Concorde Capital

Concorde Capital прогнозирует, что в конце марта ревальвационную поддержку курсу гривны может оказать продажа валюты аграриями.

Об этом Українським Новинам сообщила аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Евгения Ахтырко.

В последние дни курс колеблется вокруг показателя 27 UAH/USD.

По словам Ахтырко, ревальвационное давление пока недостаточно сильно, чтобы заметно сдвинуть рынок с указанного уровня.

Скорее всего, такая ситуация сохранится и на текущей неделе.

По прогнозам Concorde Capital , во второй половине марта дополнительную ревальвационную поддержку курсу может оказать продажа валюты аграриями, которые в это время начнут активную подготовку к посевной кампании.

Также в течение следующего месяца возможны ситуационные колебания курса в ту или иную сторону в зависимости от новостей, связанных с пересмотром учетной ставки НБУ (1 марта), назначением нового главы НБУ, выполнением условий, необходимых для получения нового транша кредита МВФ.

Как сообщали Українські Новини, ранее группа ICU отметила, что заседание совета Национального банка по монетарной политике, которое должно состояться 1 марта, определит прогноз по курсу гривны на март.