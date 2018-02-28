Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.02.18

|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|21.02
|14.6643
|-
|-
|-
|-
|15.0136
|15.0875
|-
|-
|-
|22.02
|14.7432
|-
|-
|-
|-
|15.0277
|-
|-
|-
|-
|23.02
|14.7760
|-
|-
|-
|-
|14.5178
|-
|-
|-
|-
|26.02
|14.7140
|-
|-
|-
|-
|14.4302
|-
|-
|-
|-
|27.02
|14.6225
|14.3305
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.