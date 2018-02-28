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Минфин на аукционах ОВГЗ во вторник привлек в госбюджет почти 1 млрд грн
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 990,029 миллиона гривень.
Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77, 168, 273 и 1687 дней со средневзвешенной доходностью 16%, 16,4%, 16,5% и 15,79% годовых, соответственно.
Размещение валютных облигаций на данном аукционе не проводилось.
|Номер аукциона
|34
|35
|36
|37
|Код выпуска облигаций
|доразмещение UA4000200505
|доразмещениеUA4000200513
|первичное размещение UA4000200604
|доразмещение UA4000199210
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|500 000
|500 000
|-
|-
|Дата проведения
|27.02.2018
|27.02.2018
|27.02.2018
|27.02.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|28.02.2018
|28.02.2018
|28.02.2018
|28.02.2018
|Срок оплаты процентов
|18.04.2018
|Срок оплаты процентов
|17.10.2018
|Срок оплаты процентов
|17.04.2019
|Срок оплаты процентов
|16.10.2019
|Срок оплаты процентов
|15.04.2020
|Срок оплаты процентов
|14.10.2020
|Срок оплаты процентов
|14.04.2021
|Срок оплаты процентов
|13.10.2021
|Срок оплаты процентов
|13.04.2022
|Срок оплаты процентов
|12.10.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|74.55
|Номинальный уровень доходности, %
|16.00
|16.24
|16.50
|14.91
|Срок обращения (дней)
|77
|168
|273
|1687
|Срок погашения
|16.05.2018
|15.08.2018
|28.11.2018
|12.10.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|753900000.00
|226105000.00
|172700000.00
|380600000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000.00
|208605000.00
|27600000.00
|280600000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1500000000.00
|1118942000.00
|27600000.00
|2945567000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|5
|7
|4
|6
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|4
|4
|2
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|18.00
|16.50
|16.90
|16.25
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|16.00
|16.40
|16.50
|15.79
|Установленная доходность, %
|16.00
|16.45
|16.50
|15.79
|Средневзвешенная доходность, %
|16.00
|16.40
|16.50
|15.79
|Поступление в бюджет
|483675000.00
|193962890.05
|24568140.00
|287822644.00
Данные: Минфин Украины
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