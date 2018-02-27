Верховная Рада вернула на доработку законопроект о рынках капитала и регулируемых рынках.

За принятие соответствующего решения проголосовали 243 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Инициаторами законопроекта является группа народных депутатов, среди которых Руслан Демчак, Михаил Довбенко, Павел Ризаненко (все - "Блок Петра Порошенко"), Максим Поляков ("Народный фронт"), Дмитрий Святаш ("Відродження") и Иван Мирошниченко ("Самопомощь").

Документ имплементирует в национальное законодательство ряд положений актов ЕС по вопросам эмиссии ценных бумаг (ЦБ), прозрачности информации, торговли ценными бумагами, рынков финансовых инструментов и производных инструментов.

Законопроект регулирует следующие вопросы: функционирование рынков производных ЦБ и деривативов; функционирование регулируемых рынков и развития их инфраструктуры; совершенствование порядка эмиссии ЦБ и системы раскрытия информации на рынках капитала; упорядочение деятельности по предоставлению информационных услуг на рынках капитала; обеспечение защиты прав владельцев облигаций, в частности путем создания института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций.

По мнению НКЦБФР, принятие законопроекта позволит способствовать эффективному развитию рынков производных ценных бумаг и деривативов, а также развить биржевую инфраструктуру на основе унифицированных подходов.

Вместе с тем законопроект также предусматривает лишение Расчетного центра статуса банка.

Документ также предусматривает разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2016 года Верховная Рада приняла за основу законопроект о регулируемых рынках и деривативах.

13 марта представители "Реанимационного пакета реформ" (РПР), комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, "Украинской биржи" и Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) на круглом столе обсудили законопроект №3498 о регулируемых рынках и деривативах.

Эксперты организации РПР предложили направить законопроект о регулируемых рынках и деривативах на повторное второе чтение.