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Депозитные ставки для физлиц 27.02.18
16:46 27.02.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 февраля 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|26.02.18
|27.02.18
|26.02.18
|27.02.18
|26.02.18
|27.02.18
|3 месяца
|13.43
|13.43
|2.36
|2.36
|1.33
|1.33
|6 месяцев
|14.19
|14.19
|2.99
|2.99
|1.64
|1.64
|9 месяцев
|13.96
|13.96
|3.17
|3.17
|2.03
|2.03
|12 месяцев
|14.21
|14.21
|3.56
|3.56
|2.19
|2.19
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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