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Названы города с самыми высокими зарплатами для экспатов
12:26 27.02.2018 |
На первом месте оказался финансовый и развлекательный центр Индии - Мумбаи. Средний годовой заработок иностранца здесь составляет $217 170, что вдвое больше среднего мирового уровня в $99 900, согласно исследованию HSBC.
Руководитель исследования Дин Блэкберн отметил, что в Мумбаи - самый высокий процент эмигрантов, которые приехали по направлению работодателей. Такие экспаты зачастую получают соцпакеты под переезд, которые частично объясняют более высокие зарплаты. Также он сказал, что в город в основном переезжают профессионалы с немалым опытом, значительную часть составляют немецкие инженеры, образуя рабочую верхушку с хорошим заработком, сообщает Bloomberg.
Тем не менее, несмотря на хорошие зарплаты, все азиатские мегаполисы с населением более 18 млн человек обеспечивают более скромные карьерные возможности экспатам, чем британские и американские центры - Лондон, Сан-Франциско, Нью-Йорк или даже Бирмингем, согласно HSBC. Эти города более привлекательны для амбициозных эмигрантов, жаждущих построить карьеру.
ТОП-10 городов с наиболее высокими годовыми зарплатами для экспатов:
Мумбаи - $217 170
Сан-Франциско - $207 200
Цюрих - $206 900
Шанхай - $202 200
Женева - $184 900
Нью-Йорк - $182 200
Джакарта - $161 100
Гонконг - $148 400
Париж - $139 600
Лондон - $107 900
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