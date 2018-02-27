Названы города с самыми высокими зарплатами для экспатов

На первом месте оказался финансовый и развлекательный центр Индии - Мумбаи. Средний годовой заработок иностранца здесь составляет $217 170, что вдвое больше среднего мирового уровня в $99 900, согласно исследованию HSBC.

Руководитель исследования Дин Блэкберн отметил, что в Мумбаи - самый высокий процент эмигрантов, которые приехали по направлению работодателей. Такие экспаты зачастую получают соцпакеты под переезд, которые частично объясняют более высокие зарплаты. Также он сказал, что в город в основном переезжают профессионалы с немалым опытом, значительную часть составляют немецкие инженеры, образуя рабочую верхушку с хорошим заработком, сообщает Bloomberg.

Тем не менее, несмотря на хорошие зарплаты, все азиатские мегаполисы с населением более 18 млн человек обеспечивают более скромные карьерные возможности экспатам, чем британские и американские центры - Лондон, Сан-Франциско, Нью-Йорк или даже Бирмингем, согласно HSBC. Эти города более привлекательны для амбициозных эмигрантов, жаждущих построить карьеру.

ТОП-10 городов с наиболее высокими годовыми зарплатами для экспатов:

Мумбаи - $217 170

Сан-Франциско - $207 200

Цюрих - $206 900

Шанхай - $202 200

Женева - $184 900

Нью-Йорк - $182 200

Джакарта - $161 100

Гонконг - $148 400

Париж - $139 600

Лондон - $107 900