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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ продал 26 февраля банкам депозитные сертификаты на 4 067 млн гривен

11:27 27.02.2018 |

Финансы

 

Национальный банк в понедельник, 26 февраля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 4 067 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 36 банкам на сумму 4 067 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 23 февраля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 4 831 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В январе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 351,185 млрд гривен, что на 23,3% больше, чем за январь 2017 года.

В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
 

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