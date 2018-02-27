На межбанке 26 февраля объем торгов долларом уменьшился на $15,1 млн до $143,1 млн

В понедельник, 26 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 15,1 млн долларов по сравнению с 23 февраля до 143,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 35,9 млн долларов по сравнению с 23 февраля до 166 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 7 коп в понедельник укрепился на 1 коп до 26,99 UAH/USD.