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Золото дорожает 27 февраля на фоне снижения курса доллара
08:20 27.02.2018 |
Золото растет в цене во вторник на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.38 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 1,7 доллара, или на 0,13%, до 1334,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,18% - до 16,58 доллара за унцию.
При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 89,79 пункта.
Снижение курса доллара к мировым валютам вызвано ожиданиями инвесторами первого выступления Джерома Пауэлла в конгрессе в качестве главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. В частности, трейдеров интересуют комментарии Пауэлла о темпах ужесточения монетарной политики Федрезерва. Выступление состоится позднее во вторник.
Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая драгметалл дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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