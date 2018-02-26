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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.02.18
14:38 26.02.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 26 февраля 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 20.02
|745972.37
|356228.51
|349017.33
|26224.80
|1731.53
|12770.20
|на 21.02
|746170.10
|356228.51
|349222.86
|26213.78
|1734.58
|12770.37
|на 22.02
|745002.73
|354320.11
|348980.65
|26734.95
|1825.95
|13141.07
|на 23.02
|745318.80
|354320.11
|349321.27
|26699.21
|1837.05
|13141.17
|на 26.02
|744995.62
|354320.11
|349000.44
|26683.76
|1850.36
|13140.94
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 26 февраля – 26,988658 грн/$1.
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