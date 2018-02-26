НБУ 19-23 февраля купил на межбанке $18 млн по запросу лучшего курса

Национальный банк в период с 19 по 23 февраля купил на межбанковском валютном рынке 18 млн долларов в ходе интервенции по запросу лучшего курса.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

При этом НБУ не продавал валюту в указанный период.

С 12 по 16 февраля Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 30 млн долларов и купил $57 млн в ходе интервенции по запросу лучшего курса.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $1,3 млрд.