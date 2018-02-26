На межбанке 23 февраля объем торгов долларом уменьшился на $35,2 млн до $158,2 млн





В пятницу, 23 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 35,2 млн долларов по сравнению с 22 февраля до 158,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 34,9 млн долларов по сравнению с 22 февраля до 201,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 4 коп в пятницу опустился на 7 коп до 26,98 UAH/USD.