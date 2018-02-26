Золото дорожает 26 февраля на снижении ожиданий ускоренного роста ставки ФРС США

Стоимость золота растет в ходе утренних торгов понедельника, так как на рынке усилились ожидания того, что ФРС США не будет ускорять темпы повышения процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,7 доллара, или на 0,8% - до 1341,1 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,25% - до 16,69 доллара за унцию.

Участники рынка обратили внимание на опубликованный в пятницу доклад по кредитно-денежной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор сообщил, что учитывая недавнюю распродажу на фондовом рынке и некоторые опасения относительно инфляции в стране, он ожидает появления серьезных рисков для экономики, которые могут замедлить запланированные ранее темпы повышения ставки.

В декабре Федрезерв сообщал, что прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году. Однако в связи с рядом статданных, указывающих на ускорение инфляции в США, многие участники рынка надеялись, что в текущем году регулятор повысит ставку четыре раза.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

Кроме того, по мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство Рейтер, золото в текущих условиях остается важным инструментом для хеджирования как от инфляции, так и от новых колебаний на мировых фондовых рынках.