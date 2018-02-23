Объем переводов в Украину сократился на 4,4% до $2,4 млрд, из Украины - на 18,8% до $286 млн в 2017

Объем переводов в Украину в 2017 по созданным резидентами и нерезидентами системам денежных переводов сократился на 4,4% и составил 2,378 млрд долларов (2,488 млрд долларов в 2016 году) и на 18,8% до 286 млн долларов - из Украины (352 млн долларов в 2016 году).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

В течение 2017 года на территории Украины предоставляли услуги 36 систем перевода средств, из которых 29 систем, созданных резидентами, и 7 систем, созданных нерезидентами.

Всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в 2017 году было переведено: в Украину 2 378 млн долларов в эквиваленте, за пределы Украины - 286 млн долларов в эквиваленте, в пределах Украины - 4 456 млн долларов в эквиваленте.

По итогам 2017 года на рынке систем перевода средств, созданных резидентами, лидером по сумме переводов была международная платежная система TYME (1 360 млн долларов в эквиваленте).

По состоянию на 1 января 2018 в Украине предоставляли услуги такие системы перевода средств, созданные резидентами: 8 систем, созданные банками (из 9 зарегистрированных); 12 систем, созданных небанковскими учреждениями (из 12 зарегистрированных); 9 внутрибанковских систем перевода средств (из 10 зарегистрированных).

В течение 2017 года в Украине осуществляли деятельность 7 систем перевода средств, созданных нерезидентами, а именно: 3 системы с США; по 1 - из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана.

В 2017 с помощью систем перевода средств, созданных нерезидентами, было переведено: в Украину 2 264, 26 млн долларов в эквиваленте, за пределы Украины - 282 млн долларов в эквиваленте, в пределах Украины - 2 680 млн долларов в эквиваленте.

Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов занимает Western Union (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% - из Украины).

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.

В течение 2017 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превысила сумму средств, отправленных за ее пределы.

Наибольший объем средств в прошлом году был переведен из России - 516,18 млн долларов, из США - 370,31 млн долларов, Израиля - 264,38 млн долларов, Италии - 175,77 млн долларов, Польши - 106,45 млн долларов.

Также наибольших объем средств был переведен в прошлом году в Россию - 118,02 млн долларов, в Грузию - 25,96 млн долларов, Азербайджан - 14,94 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году было переведено: в Украине - 2,488 млрд долларов; за пределы Украины - 352 млн долларов; в пределах Украины - 3,671 млрд долларов.