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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.02.18
12:44 23.02.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|20.02
|14.8400
|-
|-
|-
|-
|14.9203
|15.2438
|-
|-
|-
|21.02
|14.6643
|-
|-
|-
|-
|15.0136
|15.0875
|-
|-
|-
|22.02
|14.7432
|-
|-
|-
|-
|15.0277
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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