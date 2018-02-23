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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.02.18

11:41 23.02.2018 |

Финансы

 

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 23 февраля 2018 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

ДатаВсегоНБУБанкиЮрлицаФизлицаНерезиденты
на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34
на 01.02 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69
на 20.02 745972.37 356228.51 349017.33 26224.80 1731.53 12770.20
на 21.02 746170.10 356228.51 349222.86 26213.78 1734.58 12770.37
на 22.02 745002.73 354320.11 348980.65 26734.95 1825.95 13141.07
на 23.02 745318.80 354320.11 349321.27 26699.21 1837.05 13141.17

Данные: НБУ.

Официальный курс НБУ на 23 февраля – 27,071843 грн/$1.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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