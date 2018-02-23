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На межбанке 22 февраля объем торгов долларом увеличился на $40,6 млн до $193,4 млн
10:15 23.02.2018 |
В четверг, 22 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 40,6 млн долларов по сравнению с 21 февраля до 193,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 37,4 млн долларов по сравнению с 21 февраля до 236,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 4 коп. в четверг вырос на 4 коп до 27,05 UAH/USD.
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