Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов 23 февраля

Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1.328,80 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,29%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.322,90 долл. и сопротивление - на 1.354,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,22% и торгуется на отметке 89,86 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 0,31%, достигнув отметки 16,535 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте снизился на 0,59%, дойдя до уровня 3,216 долл. за фунт.