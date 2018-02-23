Иена выросла в цене 23 февраля из-за данных по инфляции

Иена выросла в цене в пятницу в ходе азиатской торговой сессии, после того как в Японии появился индекс потребительских цен.

Индекс доллара США, показывающий силу доллара относительно взвешенной по торговле корзины из шести ведущих валют, вырос на 0,23% до 89,87.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что политика президента Дональда Трампа приведет к росту зарплат в США, но не вызовет увеличение инфляции в широком масштабе. «Можно иметь инфляцию зарплат, не имея при этом инфляционных проблем в целом», - заявил Мнучин, ослабив беспокойство инвесторов по поводу роста инфляции и процентных ставок. Чиновники Федеральной резервной системы также предупредили, что дальнейшее повышение ставок ограничит экономический рост.

Иена укрепилась на 0,22% до 106,99, после того как стало известно, что в Японии национальный индекс потребительских цен вырос на 0,9% в годовом исчислении вместо 0,8%. Инфляция все еще медленно растет и держится далеко от цели Банка Японии в 2%.

Экономисты также прогнозируют, что центральный банк Японии будет весь этот год придерживаться долгосрочной цели относительно доходности гособлигаций в 0%. Эта цель является важной частью сверхмягкой монетарной политики, которую банк внедряет под руководством Харухико Куроды, недавно назначенного еще на один срок.

Евро снизился против доллара США в пятницу.

На момент публикации данного материала EUR/USD торгуется на уровне 1,2305, потеряв 0,20%.

Между тем курс евро снизился против британского фунта и японской иены. Пара EUR/GBP, потеряв 0,17%, достигла уровня 0,8823, а EUR/JPY, опустившись на 0,01%, достигла отметки 131,61.

AUD/USD тем временем упала на 0,33% до 0,7819. Один из ведущих австралийских специалистов по управлению инвестициями заявил, что австралийский доллар продолжит падать в цене, поскольку Резервный банк Австралии удерживает процентные ставки на низком уровне, в то время как ФРС собирается в этом году чаще ужесточать политику.

Народный банк Китая установил справочный курс юаня на уровне 6,3482 относительно доллара, повысив его со вчерашних 6,3530. USD/CNY торговалась по 6,3414, упав на 0,11%.