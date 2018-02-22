Глава ЦБ Великобритании: биткоин провалился как валюта

Управляющий Банка Англии Марк Карни (Mark Carney) заявил, что самое время покончить с биткоином, который не состоялся как валюта.

«На сегодняшний день он потерпел серьезную неудачу ... в традиционном понимании денег. Он не является средством накопления, потому что распространен по всему миру. Никто не использует его в качестве средства обращения», - заявил он в ходе ответа на вопросы после лекции о роли лидерства, которая состоялась в Лондонском университете Риджентс.

Мнение Марка Карни полностью совпадает с позицией процессинговой компании Stripe, которая прекратила поддержку биткоина, заявив, что сумасшедшие колебания курса и высокие комиссии делают криптовалюту непригодной для использования в качестве платежного средства.

Подобные взгляды получают широкое распространение на финансовых рынках. Пол Донован (Paul Donovan), ведущий экономист крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Wealth Management, предоставляющего услуги по управлению капиталом, заметил недавно: «Любая валюта должна широко использоваться в качестве средства обмена. Криптовалюты никогда не достигнут этой стадии. Точка».

Уоррен Баффет (Warren Buffett), которого многие называют самым успешным и уважаемым инвестором, тоже дал криптовалютам уничижительную оценку и предсказал «плохой конец» для биткоина.

«Я практически уверен, что криптовалюты плохо кончат»,- заявил Баффет в интервью американскому телеканалу CNBC. При этом он добавил, что не знает, когда и как это произойдет.