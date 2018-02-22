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Депозитные ставки для физлиц 22.02.18
17:31 22.02.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 22 февраля 2018г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|21.02.18
|22.02.18
|21.02.18
|22.02.18
|21.02.18
|22.02.18
|3 месяца
|13.47
|13.47
|2.41
|2.38
|1.39
|1.39
|6 месяцев
|14.22
|14.22
|3.03
|3.00
|1.72
|1.69
|9 месяцев
|14.01
|14.01
|3.20
|3.20
|2.12
|2.12
|12 месяцев
|14.24
|14.24
|3.60
|3.57
|2.27
|2.24
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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