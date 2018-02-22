Австралийский доллар - самая продвинутая купюря

Валюта Австралии является одной из самых передовых в мире, пишет CNBC.

Национальные банкноты Австралии полностью водонепроницаемы, их трудно подделать, и они чище других, поскольку устойчивы к влаге и грязи.

Австралийские доллары сделаны из полимера, который при прикосновении напоминает воск, американские доллары и валюты других стран изготовлены из бумаги из хлопкового волокна.





Полимерные банкноты, как правило, в два-три раза длиннее бумажных денег. Эта функция может снизить затраты на замену: для справки, 10-долларовые банкноты США заменяют каждые четыре с половиной года.

Австралия постоянно внедряет инновационные технологии в производстве денег. Новая 5-долларовая банкнота Австралии может похвастаться эффектом переливания цветов: когда вы двигаете банкноту, то можете увидеть, как восточный шилоклювый медосос (национальная птица) двигает крылом и меняет цвет.

В 2015 г. Резервный банк Австралии заявил, что добавит тактильную функцию в свои банкноты, чтобы можно было понять их номинал за счет прикосновения.

Австралия была первой страной, представившей полимерные банкноты в 1988 г., которые были приняты другими странами, такими как Канада и Вьетнам. В 2016 г. вводить полимерные банкноты начала Великобритания.