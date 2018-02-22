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Австралийский доллар - самая продвинутая купюря
11:44 22.02.2018 |
Валюта Австралии является одной из самых передовых в мире, пишет CNBC.
Национальные банкноты Австралии полностью водонепроницаемы, их трудно подделать, и они чище других, поскольку устойчивы к влаге и грязи.
Австралийские доллары сделаны из полимера, который при прикосновении напоминает воск, американские доллары и валюты других стран изготовлены из бумаги из хлопкового волокна.
Полимерные банкноты, как правило, в два-три раза длиннее бумажных денег. Эта функция может снизить затраты на замену: для справки, 10-долларовые банкноты США заменяют каждые четыре с половиной года.
Австралия постоянно внедряет инновационные технологии в производстве денег. Новая 5-долларовая банкнота Австралии может похвастаться эффектом переливания цветов: когда вы двигаете банкноту, то можете увидеть, как восточный шилоклювый медосос (национальная птица) двигает крылом и меняет цвет.
В 2015 г. Резервный банк Австралии заявил, что добавит тактильную функцию в свои банкноты, чтобы можно было понять их номинал за счет прикосновения.
Австралия была первой страной, представившей полимерные банкноты в 1988 г., которые были приняты другими странами, такими как Канада и Вьетнам. В 2016 г. вводить полимерные банкноты начала Великобритания.
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