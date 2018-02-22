На межбанке 21 февраля объем торгов долларом уменьшился на $7,8 млн до $152,8 млн

В среду, 21 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 7,8 млн долларов по сравнению с 20 февраля до 152,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 2,4 млн долларов по сравнению с 20 февраля до 199,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 4 коп в среду опустился на 4 коп до 27,01 UAH/USD.