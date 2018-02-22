В 2017 НБУ нарастил активы на 9,1% до 1 трлн гривен

Активы Национального банка в 2017 году выросли на 9,1%, или на 85,511 млрд гривен до 1,026 трлн гривен.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по балансу НБУ на 1 января 2018, передают Українські Новини.

В структуре активов наибольший рост произошел по ценным бумагам нерезидентов - на 50,5%, до 414,455 млрд гривен, объем ОВГЗ сократился на 5,8% до 371,7 млрд гривен.

Собственный капитал НБУ за год вырос на 41,2% до 208,497 млрд гривен за счет роста резервов переоценки активов и обязательств на 64,8% до 153,690 млрд гривен.

В то же время средства НБУ в валюте и банковских металлах сократились в два раза до 25,168 млрд гривен.

Обязательства НБУ за год сократились на 3,1% до 817,594 млрд гривен.

Вместе с тем выросли обязательства НБУ перед Международным валютным фондом на 17,8% до 286,656 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы Нацбанка выросли с 849,2 млрд гривен в 2015 году до 940,6 млрд грн в 2016 году.