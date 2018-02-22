Финансовые новости
- |
- 22.02.18
- |
- 11:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В 2017 НБУ нарастил активы на 9,1% до 1 трлн гривен
09:37 22.02.2018 |
Активы Национального банка в 2017 году выросли на 9,1%, или на 85,511 млрд гривен до 1,026 трлн гривен.
Об этом свидетельствуют предварительные данные по балансу НБУ на 1 января 2018, передают Українські Новини.
В структуре активов наибольший рост произошел по ценным бумагам нерезидентов - на 50,5%, до 414,455 млрд гривен, объем ОВГЗ сократился на 5,8% до 371,7 млрд гривен.
Собственный капитал НБУ за год вырос на 41,2% до 208,497 млрд гривен за счет роста резервов переоценки активов и обязательств на 64,8% до 153,690 млрд гривен.
В то же время средства НБУ в валюте и банковских металлах сократились в два раза до 25,168 млрд гривен.
Обязательства НБУ за год сократились на 3,1% до 817,594 млрд гривен.
Вместе с тем выросли обязательства НБУ перед Международным валютным фондом на 17,8% до 286,656 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы Нацбанка выросли с 849,2 млрд гривен в 2015 году до 940,6 млрд грн в 2016 году.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Обвинения против главы Банка Латвии в коррупции могут иметь не московскую, а вашингтонскую прописку
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк не дал курсу доллара сильно упасть на межбанке 23 февраля
|Сердюк и его партнеры выстроили свою тактику поведения в суде таким образом, чтобы спровоцировать Порошенко
|Почему Укроборонпром возглавил Букин
|Кубив предложил ограничить независимость Нацбанка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Австралийский доллар - самая продвинутая купюря
|Биржи АТР закрылись разнонаправленно 22 февраля после праздников в Китае
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 27.0748 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 22 февраля
|НБУ продал 21 февраля банкам депозитные сертификаты на 2 974 млн гривен
|Остатки средств на корсчетах банков 22.02.18
Это интересно
|Маск получил предварительное разрешение на бурение тоннеля под Вашингтоном
|Японские учёные продемонстрировали электронную кожу с LED-индикацией
|Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель
|Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала
|5 самых развлекательных городов мира
|Спамеры изобрели безмакросную атаку с использованием Word