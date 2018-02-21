Goldman: доллар снизился не из-за беспокойства о США

Снижение доллара за последний год меньше связано с тем, что происходит с политикой и фундаментальными показателями США, и больше - с инвесторами, которые уделяют больше внимания экономическому росту в других регионах, например в Европе и Японии. К такому выводу пришли аналитики Goldman Sachs Group Inc., пишет Bloomberg.

"Благоприятная для риска среда, как правило, сочетается со слабостью доллара", - написал соруководитель отдела стратегии по валютам и развивающимся рынкам Зак Пандл в записке для клиентов.

Более быстрый глобальный рост "благоприятствует другим экономикам и их валютам относительно США и доллара, и это является ключевой причиной нашего прогноза слабого доллара", пояснил он.

Пандл назвал ряд причин, по которым доллар отстает от других валют на фоне роста мировой экономики. Глобальный экономический подъем способствует росту объемов торговли. Это в свою очередь оказывает поддержку валютам экспортеров товаров, таких как Южная Корея и Малайзия. Повышение цен на сырьевые товары помогает экспортерам природных ресурсов, включая Чили.

Между тем, мировые центробанки ужесточают денежно-кредитную политику вслед за Федеральной резервной системой США. Goldman ожидает, что процентные ставки в ряде стран, включая Австралию и Швецию, будут повышены в этом году. Европейский центральный банк движется к нормализации политики.

Пандл предупредил, что возможно дальнейшее ослабление доллара, даже если ФРС продолжит ужесточать монетарную политику, а доходность казначейских облигаций США вырастет. Отчасти это связано с тем, что некоторые инвесторы сохраняют "структурно длинные" позиции по долларовым активам.

Хедж-фонды и консультанты по торговле сырьевыми товарами перешли на короткие позиции по доллару. Однако у других инвесторов, "скорее всего, есть возможности для дополнительной продажи долларов", написал Пандл. Суверенным игрокам, в том числе управляющим валютными резервами, еще предстоит выход из долларовых активов, считают в Goldman.