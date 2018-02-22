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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.02.18
14:49 21.02.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 21 февраля 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 12.02
|744689.71
|356247.90
|350084.04
|24685.65
|1594.37
|12077.75
|на 13.02
|743789.93
|356247.90
|349255.31
|24603.18
|1606.39
|12077.16
|на 14.02
|743265.10
|356247.90
|348529.29
|24799.38
|1601.38
|12087.15
|на 15.02
|744464.74
|356228.51
|347780.99
|26108.06
|1671.94
|12675.24
|на 16.02
|745001.28
|356228.51
|348152.20
|26143.26
|1701.96
|12775.34
|на 19.02
|745926.34
|356228.51
|348979.19
|26220.67
|1721.98
|12775.99
|на 20.02
|745972.37
|356228.51
|349017.33
|26224.80
|1731.53
|12770.20
|на 21.02
|746170.10
|356228.51
|349222.86
|26213.78
|1734.58
|12770.37
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 21 февраля – 27,072945 грн/$1.
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