Финансовые новости
- |
- 21.02.18
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.9856 грн
11:49 21.02.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
21.02.2018
|
20.02.2018
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
|
Середньозважений курс
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
2
|
0.14
|
27.0500
|
-
|
10:30
|
32
|
13.86
|
26.9840
|
27.0629
|
11:00
|
46
|
20.66
|
26.9876
|
27.0672
|
11:30
|
118
|
56.24
|
26.9856
|
27.0708
|
12:00
|
|
|
|
27.0764
|
12:30
|
|
|
|
27.0753
|
13:00
|
|
|
|
27.0750
|
13:30
|
|
|
|
27.0731
|
14:00
|
|
|
|
27.0734
|
14:30
|
|
|
|
27.0881
|
15:00
|
|
|
|
27.0872
|
15:30
|
|
|
|
27.0730
|
16:00
|
|
|
|
27.0728
|
16:30
|
|
|
|
27.0728
|
17:00
|
|
|
|
27.0729
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Конституционный Суд избрал Станислава Шевчука председателем суда
ТОП-НОВОСТИ
|Памятка для фермера. Кому и сколько заплатит государство в 2018-м
|Украина пока не достигла окончательной договоренности с МВФ об антикоррупционном суде – Данилюк
|Экспортеры не смогли сильно раскрутить доллар 20 февраля
|Порошенко подписал закон по Донбассу, признающий РФ государством-агрессором
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банковский сектор вернется к прибыльности в 2018, - НБУ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.9856 грн
|В 2017 убыток банков составил 24,4 млрд гривен из-за четырех больших банков, включая Приватбанк
|НБУ продал 20 февраля банкам депозитные сертификаты на 12 153 млн гривен
|Курсы валют по карточным операциям на 21.02.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 20.02.18
Это интересно
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала
|5 самых развлекательных городов мира
|Спамеры изобрели безмакросную атаку с использованием Word
|Процессор Snapdragon 855 будет производиться по 7-нм технологии
|14 признаков того, что вас скоро уволят
|Компания Citroen официально представила фургон Berlingo нового поколения
|SpaceX построила корабль-паук для ловли обтекателей полезной нагрузки ракет Falcon, а также готовит ещё одну плавучую платформу