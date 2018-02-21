На межбанке 20 февраля объем торгов долларом увеличился на $68,8 млн до $160,6 млн

Во вторник, 20 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 68,8 млн долларов по сравнению с 19 февраля до 160,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 60,7 млн долларов по сравнению с 19 февраля до 201,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке сохранявшийся неизменным в понедельник, во вторник подрос на 4 коп до уровня 27,05 UAH/USD.