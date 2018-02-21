Доллар дорожает 21 февраля в ожидании протокола заседания ФРС США

Курс доллара к основным мировым валютам растет в среду утром, рынок ожидает публикации протокола последней встречи Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,16% - до 89,86 пункта. Курс евро к доллару уменьшался до 1,2324 доллара за евро против 1,2337 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене увеличивался до 107,78 иены за доллар со 107,33 иены на предыдущем закрытии.

Доходность 10-летних гособлигаций США (US Treasuries) утром в среду опускалась на 0,7 базисного пункта, до отметки в 2,886%, при этом во вторник показатель достигал максимального уровня 2,928%. В прошлую пятницу индикатор достигал наименьшей отметки в 2,849%. Рост доходности гособлигаций поддерживает курс американской валюты.

Вместе с этим рынок продолжает ожидать публикацию протокола последней встречи ФРС США, состоявшейся в конце января. Инвесторы ожидают получить подсказки по дальнейшей политике повышения ставок, а также комментарии Федрезерва по инфляции в США. Следующее заседание регулятора запланировано на 20-21 марта.

Удорожание доллара поддерживается и коррекционной динамикой. На прошлой неделе индекс доллара опускался до минимума с декабря 2014 года на фоне ряда негативных факторов, среди которых опасения инвесторов о том, что власти США могут последовать стратегии более слабого доллара, а также обеспокоенность рынка прогнозами по дефициту бюджета страны.

"Мы видим выкуп доллара после его падения на прошлой неделе. Устойчивая экономика США и вероятность того, что Федрезерв ускорит повышение ставок, скорее всего поддержит восстановление доллара, особенно к евро и иене", - приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).