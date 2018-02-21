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Цена биткоина снижается 21 февраля в рамках коррекции после роста во вторник
07:49 21.02.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) снижается в цене в рамках коррекции после роста днем ранее на позитивных новостях о регулировании крипторынка в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.17 EET биткоин снижался в цене на 4,53% - до 11,027 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 4,9% - до 10,89 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 2,91% - до 10,9 тысячи долларов.
Другие крупные криптовалюты также снижаются в стоимости. Ethereum дешевеет на 7,14% - до 884,4 доллара, Ripple - на 8,11%, до 1,05 доллара, Bitcoin Cash - на 10,28%, до 1380,69 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 474,1 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 39% всего рынка криптовалют, Ethereum - 18%, Ripple - 9%.
Биткоин рос в цене во вторник вечером на сообщениях из Южной Кореи. Глава национальной службы финансового надзора (FSS) Чхве Хын-сик (Choe Heung-sik) заявил, что регулятор планирует нормализовать криптовалютный бизнес в рамках саморегулируемой среды.
Инвесторы восприняли эти заявления, как разворот к более мягкой политике регулирования и отказу от озвученных в январе министром юстиции страны планов по запрету криптовалютных площадок в стране. При этом в конце января правительство Южной Кореи запретило использование анонимных банковских счетов для расчетов в криптовалюте, чтобы снизить риски использования цифровых активов для отмывания денег и нелегальной торговли.
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