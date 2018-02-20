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Минфин Украины в 2017г привлек 478,7 млрд грн новых долгов и погасил на 363,5 млрд грн
19:39 20.02.2018 |
Министерство финансов Украины в 2017 году привлекло в госбюджет за счет осуществления государственных заимствований более 478,699 млрд грн, в том числе внешних - 103,431 млрд грн, сообщается на веб-сайте Государственной казначейской службы.
В рамках погашения госдолга Министерство всего выплатило 363,501 млрд грн, в том числе по внешнему - 66,473 млрд грн.
Помимо этого, Минфин выплатил 110,456 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств.
Как сообщалось, Программа управления госдолгом на 2017 год предусматривала общие выплаты Украины по государственному долгу за счет средств государственного бюджета в сумме 240,897 млрд грн, из которых 30%, или 72,199 млрд грн - по внешнему долгу.
Указанные показатели планировались исходя из действовавших на момент утверждения программы графиков платежей, прогнозных процентных ставок и курсов валют. В то же время сами ставки и курсы в программе отсутствовали.
Выплаты по обслуживанию госдолга планировались в объеме 111,338 млрд грн.
Программе управления госдолгом на 2018 года предусматривает общие выплаты по госдолгу в текущем году за счет средств госбюджета на уровне 305,93 млрд грн, из которых по внешнему долгу - 36,8%, или 112,56 млрд грн.
Объем платежей по обслуживанию госдолга прогнозируется в сумме 130,2 млрд грн.
Совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на $5,33 млрд - до $76,31 млрд, в гривне - на 11%, или на 211,91 млрд грн, до 2,142 трлн грн (в том числе прямой госдолг достиг 1,834 трлн грн, из которого внешний - 1,08 млрд грн).
Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре снизился до 28,07 грн/$1, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1. Госбюджет-2018 составлен из расчета курса на конец год 30,1 грн/$1.
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