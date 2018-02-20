Финансовые новости
- |
- 20.02.18
- |
- 23:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1,2 млрд гривен
18:23 20.02.2018 |
Министерство финансов 20 февраля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 176, 626 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 84 дня на 482,245 млн гривен под 16,00% годовых, со сроком обращения 175 дней на 380,479 млн гривен под 16,37% годовых, со сроком обращения 322 дня на 233,129 млн гривен под 16,39% годовых и со сроком обращения 1064 дня на 80,772 млн гривен под 15,79% годовых.
|Номер аукциона
|29
|30
|31
|32
|33
|Код выпуска облигаций
|доразмещение UA4000200505
|доразмещение UA4000200513
|первичное размещение
|доразмещение UA4000178891
|доразмещение UA4000200174
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|500 000
|500 000
|-
|-
|-
|Дата проведения
|20.02.2018
|20.02.2018
|20.02.2018
|20.02.2018
|20.02.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|21.02.2018
|21.02.2018
|21.02.2018
|21.02.2018
|21.02.2018
|Срок оплаты процентов
|11.07.2018
|25.07.2018
|Срок оплаты процентов
|09.01.2019
|23.01.2019
|Срок оплаты процентов
|24.07.2019
|Срок оплаты процентов
|22.01.2020
|22.07.2020
|20.01.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|0.00
|71.25
|78.50
|Номинальный уровень доходности, %
|16.00
|16.24
|0.00
|14.25
|15.70
|Срок обращения (дней)
|84
|175
|273
|322
|1064
|Срок погашения
|16.05.2018
|15.08.2018
|21.11.2018
|09.01.2019
|20.01.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|552 790 000.00
|410 337 000.00
|145 100 000.00
|233 366 000.00
|185 000 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000.00
|410 337 000.00
|0.00
|233 366 000.00
|80 000 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 000 000 000.00
|910 337 000.00
|0.00
|2 645 644 000.00
|276 268 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|3
|12
|2
|5
|4
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|2
|12
|0
|5
|1
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|17.00
|16.50
|16.90
|16.40
|16.25
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|16.00
|16.23
|16.75
|16.38
|15.79
|Установленная доходность, %
|16.00
|16.50
|0.00
|16.40
|15.79
|Средневзвешенная доходность, %
|16.00
|16.37
|0.00
|16.39
|15.79
|Поступление в бюджет
|482 245 000.00
|380 479 850.80
|0.00
|233 129 512.36
|80 772 000.00
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон по Донбассу, признающий РФ государством-агрессором
|Полная отмена обязательной продажи валютной выручки маловероятна в 2018г - банкиры
|НБУ решил ввести новый норматив для банков - коэффициент покрытия ликвидностью LCR
|В чем соревнуются Аваков, суды и шайка омандаченных провокаторов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Экспортеры не смогли сильно раскрутить доллар 20 февраля
|Минфин Украины в 2017г привлек 478,7 млрд грн новых долгов и погасил на 363,5 млрд грн
|Рынок акций Украины завершил торги 20 февраля умеренным ростом
|Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1,2 млрд гривен
|Депозитные ставки для физлиц 20.02.18
|Госказначейство сменило 2 банка из 8 по кассовому обслуживанию распорядителей и получателей бюджетных средств в 2018-2020
|Страховщики Украины в 2017 г. увеличили сбор платежей по ОСАГО на 9,6%, количество договоров - на 5%
Это интересно
|5 самых развлекательных городов мира
|Спамеры изобрели безмакросную атаку с использованием Word
|Процессор Snapdragon 855 будет производиться по 7-нм технологии
|14 признаков того, что вас скоро уволят
|Компания Citroen официально представила фургон Berlingo нового поколения
|SpaceX построила корабль-паук для ловли обтекателей полезной нагрузки ракет Falcon, а также готовит ещё одну плавучую платформу
|Amazon увеличила капитализацию до более чем $700 млрд и впервые обошла Microsoft