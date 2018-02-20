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Информация об агентстве
Средневзвешенный курс доллара на межбанке 20 февраля составил 27.0729 грн.
17:11 20.02.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
|
Час
|
20.02.2018
|
19.02.2018
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. доллар США
|
Середньозважений курс доллара
|
Середньозважений курс межбанк
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:30
|
18
|
12.10
|
27.0629
|
-
|
11:00
|
76
|
51.90
|
27.0672
|
27.0217
|
11:30
|
122
|
72.58
|
27.0708
|
27.0135
|
12:00
|
248
|
139.56
|
27.0764
|
27.0111
|
12:30
|
336
|
176.70
|
27.0753
|
27.0125
|
13:00
|
404
|
208.74
|
27.0750
|
27.0124
|
13:30
|
424
|
235.88
|
27.0731
|
27.0113
|
14:00
|
482
|
286.48
|
27.0734
|
27.0113
|
14:30
|
506
|
298.94
|
27.0881
|
27.0113
|
15:00
|
532
|
312.32
|
27.0872
|
27.0117
|
15:30
|
538
|
314.34
|
27.0730
|
27.0116
|
16:00
|
544
|
315.84
|
27.0728
|
27.0117
|
16:30
|
554
|
319.00
|
27.0728
|
27.0117
|
17:00
|
558
|
321.12
|
27.0729
|
27.0119
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