На межбанке 19 февраля объем торгов долларом уменьшился на $109,8 млн до $91,8 млн

В понедельник, 19 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 109,8 млн долларов по сравнению с 16 февраля до 91,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 82,1 млн долларов по сравнению с 16 февраля до 141,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 18 коп в понедельник сохранился на уровне 27,01 UAH/USD.