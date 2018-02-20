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На межбанке 19 февраля объем торгов долларом уменьшился на $109,8 млн до $91,8 млн
10:17 20.02.2018 |
В понедельник, 19 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 109,8 млн долларов по сравнению с 16 февраля до 91,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 82,1 млн долларов по сравнению с 16 февраля до 141,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 18 коп в понедельник сохранился на уровне 27,01 UAH/USD.
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