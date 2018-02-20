Доллар дорожает 20 февраля, но аналитики ожидают снижения под давлением ряда факторов

Курс доллара коррекционно растет во вторник после предыдущего снижения, свидетельствуют данные бирж. Аналитики, однако, прогнозируют, что в перспективе снижение американской валюты возобновится под давлением ряда факторов.

По состоянию на 7.07 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 89,35 пункта. На прошлой неделе индекс падал до 88,25 пункта, минимума с декабря 2014 года. Курс евро к доллару снижается до 1,2389 доллара за евро с 1,2407 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене растет до 106,75 иены за доллар со 106,59 иены на предыдущем закрытии.

Как пишет агентство Рейтер, изначально на снижение доллара в этом году повлияли опасения, что мировые центробанки вслед за ФРС США могут начать ужесточать монетарную политику.

Позже давление на американскую валюту оказали заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что для торговли страны благоприятен более слабый доллар.

Озабоченность инвесторов также вызывает прогноз по бюджету США на 2019 год. Как ожидается, дефицит бюджета приблизится к 1 триллиону долларов на фоне увеличения расходов на ВПК и сокращения корпоративного налога.

"Доллар падал непрерывно, реагируя на разные факторы. Сейчас прогнозируемый рост долга США, сокращение объемов выкупа гособлигаций США, а также увеличение дефицита бюджета страны стали главными темами", - цитирует агентство главного стратега Sumitomo Mitsui Bank Дайсуке Уно (Daisuke Uno). "Это означает, что доходности долгосрочных облигаций США будут оставаться на высоком уровне, а доллар будет дешеветь... Любой рост доллара будет незначительным, а любое снижение - намного сильнее", - полагает аналитик.