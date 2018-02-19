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CFTC предложила награду за сведения о криптовалютных схемах «памп и дамп»
18:08 19.02.2018 |
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) опубликовала двухстраничное информационное сообщение о так называемых схемах «памп и дамп». В нем, помимо краткого экскурса в историю подобных махинаций, содержится объявление о потенциальных наградах для лиц, готовых выступить в роли осведомителей о подобного рода деятельности.
«Схемы "памп и дамп" в сфере виртуальных валют и цифровых токенов продолжают существовать во многом благодаря своей анонимности. Если у вас есть эксклюзивная информация, которая может стать основанием для наложения штрафа в размере $1 млн и более, то вы сможете претендовать на 10-30% в виде вознаграждения», - говорится в сообщении.
Отметим, «памп и дамп» - вид рыночной спекуляции, при котором группа лиц умышленно манипулирует ценами на тот или иной актив (в данном случае - криптовалюту), чтобы искусственно завысить его стоимость, а затем быстро продать. Как говорится в сообщении CFTC, данный вид незаконной деятельности далеко не нов.
«Схемы "памп и дамп" появились намного раньше виртуальных валют и цифровых токенов. Исторически сложилось, что это было прерогативой так называемых "бойлерных комнат", которые агрессивно продвигали акционерные компании посредством ложных обещаний скорого прорыва, выпуска революционного продукта или слияния с крупными конкурентами. Вместе со спросом на ценные бумаги этих компаний росли и цены на акции. Когда они достигали определенной точки, "бойлерные комнаты" резко продавали все свои бумаги, после чего курс обваливался, а инвесторы оставались с обесценившимися активами», - отмечается в сообщении.
Как считают в CFTC, сегодня этот процесс стал гораздо проще и разрушительнее. Например, соцсети и онлайн-чаты позволяют донести сообщение и скоординировать действия тысяч людей, в то время как сами криптовалюты продолжают оставаться вне правого поля.
В документе также отмечается, что у спекулянтов появилось множество новых инструментов, в том числе «фейковые новости» о том, что крупные корпорации или инвестиционные фирмы якобы собираются заключить сделку с какой-то небольшой компанией.
Чтобы обезопасить себя от схем «памп и дамп», в CFTC рекомендуют не покупать криптовалюты на основе одного лишь совета, особенно в соцсетях. Кроме того, не стоит доверять рекламе и сайтам, предлагающим быстро и без рисков заработать на цифровых активах.
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