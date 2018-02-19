На межбанке 16 февраля объем торгов долларом уменьшился на $26,6 млн до $201,6 млн

В пятницу, 16 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 26,6 млн долларов по сравнению с 15 февраля до 201,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 44,1 млн долларов по сравнению с 15 февраля до 223,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке, после роста в четверг на 15 коп в пятницу вырос на 18 коп до 27,01 UAH/USD.